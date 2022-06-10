Депутат Госдумы: Опыт работы Татарстана можно считать примером для российских регионов

Опыт работы Татарстана можно считать примером для всех российских регионов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Рахим Азимов на совместном заседании депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«Предприятия Татарстана активно сотрудничают с Узбекистаном, реализуют многочисленные совместные проекты, — сказал докладчик. — Отношения между нашими странами постоянно развиваются, регулярно ведется диалог на уровне президентов наших государств».

Азимов отметил, что Россию и Узбекистан объединяют общие исторические и культурные связи. «У нас обширный опыт экономического сотрудничества, единое понимание базовых ценностей, атмосфера взаимного уважения и доверия. У нас союзнические отношения», — подчеркнул он.

По словам депутата, важным показателем взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана является постоянный рост товарооборота. За последние шесть лет, с 2016 по 2021 год, товарооборот достиг 6,9 млрд долларов США, увеличившись в 2,5 раза. «В I квартале 2022 года товарооборот наших стран вырос на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — уточнил он.

Азимов заметил, что крупными российскими компаниями в экономику Узбекистана инвестировано более 10 млрд долларов. В этой стране функционируют свыше 2 тыс. предприятий с российским капиталом.

Он добавил, что в план мероприятий по реализации программы экономического сотрудничества России и Узбекистана до 2024 года входит более 100 перспективных экономических проектов. «Возможности экономического сотрудничества у нас поистине неисчерпаемы. Активно развивается сотрудничество и в культурно-гуманитарной сфере», — продолжил российский парламентарий.

Он упомянул, что в октябре 2020 года началась реализация двустороннего проекта, направленного на повышение качества преподавания русского языка в школах Узбекистана. Кроме того, растет количество студентов из Узбекистана, обучающихся в России. В прошлом году их было более 43 тыс. человек.

«Уверен, что, объединив усилия наших групп, мы сможем углубить взаимное понимание, доверие и дружбу между нашими народами, гармонизировать наше законодательство, создать самые благоприятные условия для сотрудничества Узбекистана и России, стимулировать инвестиционную активность и практическую реализацию всех намеченных планов», — заключил Азимов.