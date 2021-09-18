Депутат Госдумы Ольга Павлова посетила избирательные участки в Алексеевском районе РТ

Депутат Государственной Думы России Ольга Павлова и глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов посетили избирательные участки на территории муниципалитета. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила сама Ольга Павлова.

Гости осмотрели участок и отметили, что здесь соблюдены все меры противоковидной безопасности, а избиратели демонстрируют высокую явку.

«Сегодня работаем в Алексеевском районе. Посетила избирательные участки 670, 669 и 668. Все проходит в штатном режиме, наблюдатели работой участков довольны, настроение у всех хорошее!» — написала Павлова на своей странице в соцсети.

Жители района на протяжении обоих дней проявили активность и с хорошим настроением приходили на выборы семьями.

«Прямая связь из избирательных участков №665, 666, 667, 671 Алексеевского района. Везде полный порядок, голосование проходит без нарушений! На участках соблюдены все меры безопасности: термометрия, санитайзеры, соблюдение социальной дистанции. Радует, что молодёжь активно участвует в выборах. Поздравила ребят, которые впервые пришли исполнить свой гражданский долг!» — заметила парламентарий.

Перед избирательной кампанией все 46 избирательных участков Алексеевского района подверглись санитарной обработке, пишет местная газета «Заря».

Входы и сами помещения для голосования обработали хлорсодержащим раствором. Дверные ручки, столы, кабинки и урны для голосования протерли 70-процентным спиртовым раствором. Делается это для снижения угрозы распространения Covid-19. Избирательные участки обрабатываются ежедневно после 20.00.