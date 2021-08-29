Депутат Госдумы Ольга Павлова поприветствовала участников забега «Ночная Казань»

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Накануне в столице Татарстана состоялся забег «Ночная Казань». Мероприятие собрало в общей сложности 2350 человек. Ставшую самой массовой дистанцию в 10 километров преодолели 1300 спортсменов. Участников спортивной акции поприветствовала депутат Государственной Думы, заслуженный тренер России Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

«Как говорил лидер России Владимир Путин, спорт — это не какая-то там „развлекушка“, а настоящее государственное дело», — подчеркнула депутат, напомнив о большом количестве людей (включая и пожилых, и представителей молодежи), занимающихся различными спортивными дисциплинами. «И это действительно способствует повышению уровня здоровья людей и демографическому усилению нации», — уверена она.

«Спортсмены высокого класса, которые сегодня тоже вышли на старт, — это те люди, на которых надо равняться, которые своим примером показывают, как надо заниматься и для чего надо заниматься спортом», — добавила Павлова.

Депутат также напомнила о необходимости поддерживать развитие массового спорта. По ее мнению, он представляет «конкурентное преимущество любой страны», особенно — России. В завершение она пожелала удачи всем участникам забега.

На «Ночной Казани» были предусмотрены дистанции в 5 и 10 километров, а также детские забеги на 300 и 600 метров. Все они начинались и заканчивались возле нового экстрим-парка «Урам». Трасса проходила прошла мимо главных достопримечательностей Казани, освещенных благодаря ночной подсветке: Казанского Кремля, реки Казанки, Дворца земледельцев, Центра семьи «Казан» и двух колес обозрения.