Депутат Госдумы оценил плюсы и минусы покупки дачи летом

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Летний период может показаться наиболее подходящим временем для покупки дачи, однако у него есть как плюсы, так и минусы. Об этом в беседе с «RT» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, основное преимущество покупки дачи летом — возможность оценить участок в полной мере.

«Зелень, плодовые деревья, близость леса или водоёма — всё это видно невооружённым глазом. Кроме того, летом проще проверить коммуникации: работу колодца, скважины, дренажной системы», — объяснил депутат.

В то же время он отметил, что лето не всегда подходит для выгодных сделок, особенно с финансовой точки зрения.

«В разгар дачного сезона цены на загородную недвижимость могут быть выше, чем осенью или зимой. Многие продавцы знают, что летом спрос растёт, и завышают стоимость. Если ваша цель — сэкономить, стоит рассмотреть покупку в межсезонье», — объяснил парламентарий.

Чаплин также напомнил о необходимости юридической проверки участка, независимо от времени года.

«Летом участок может выглядеть идеально, но важно не забывать о документах. Нужно проверить границы участка, наличие обременений, соответствие построек нормам. Иногда под пышной зеленью скрываются проблемы, которые станут очевидны только осенью. Я всегда рекомендую обращаться к кадастровым инженерам и юристам, даже если кажется, что всё в порядке», — отметил он.

Кроме того, покупателям стоит заранее оценить доступность инфраструктуры в разные сезоны.

«Летом дороги и магазины работают в полном объёме, но стоит уточнить, как обстоят дела зимой. Будет ли возможность приезжать на дачу в холодное время года? Есть ли поблизости школа или медпункт, если вы планируете жить за городом постоянно? Эти вопросы лучше прояснить заранее», — заключил Чаплин.