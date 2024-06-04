Депутат Госдумы оценил, как идет строительство больницы в казанском ЖК «Салават Купере»

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов оценил, как идет строительство филиала городской клинической больницы №12 в жилом массиве «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения «Единой России».

Ожидается, что медучреждение сможет принимать 750 пациентов за одну смену. Она будет рассчитана на обслуживание 50 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Стоимость объекта капитального строительства – 812,7 млн рублей.

Прием населения будут вести участковые терапевты и педиатры, а также врачи узкого профиля: неврологи, кардиологи, хирурги, онкологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи, проктологи и т.д. На сегодня строительные работы выполнены на 75%.

«Я абсолютно уверен, что качество жизни местного населения резко улучшится. Жилой комплекс “Салават Купере” будет сочетать в себе комфортное и функциональное жилье и развитую инфраструктуру», – отметил депутат Госдумы.

Развитие здравоохранения – один из приоритетов «Единой России», подчеркнул он. При реализации народной программы партии в Татарстане уже построены сотни медицинских учреждений – ФАПов и амбулаторий, а пациенты получают качественную медпомощь.

Главный врач городской клинической больницы № 12, депутат Госсовета РТ, секретарь первичного районного отделения партии «Единая Россия» Авиастроительного района Казани Рамиль Ахметов сообщил о том, что уже начался набор персонала в новую поликлинику.

«Мы дали объявление о поиске сотрудников и получили более 400 откликов. Врачей пока не так много – около 40 человек, работников среднего и младшего медицинского звена хватает. Мы понимаем, что эта поликлиника должна стать центром социального притяжения. Планка стоит очень высоко, наша задача – оправдать ожидания людей и обеспечить им доступ к качественной медицинской помощи», – рассказал он.

В Татарстане реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в состав национального проекта «Здравоохранение», предусматривающего строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения РТ в период с 2021 по 2025 годы.