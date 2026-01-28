Депутат Госдумы объяснил, в каких случаях долги по ЖКУ могут привести к выселению

Выселение за долги по жилищно-коммунальным услугам является крайней мерой и применяется только по решению суда, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он отметил, что собственника квартиры за задолженность по ЖКУ не выселяют: суд может взыскать долг, начислить пени, арестовать счета или имущество, но право собственности сохраняется.

«Единственное исключение – если жилье не является единственным и используется, например, в инвестиционных целях, но на практике такие случаи единичны», – подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Иная ситуация, по его словам, складывается с нанимателями жилья по договору социального найма. Депутат пояснил, что выселение возможно при задолженности свыше шести месяцев без уважительных причин, но только в судебном порядке, при этом должнику обязаны предоставить другое жилое помещение меньшей площади, соответствующее санитарным нормам.

«При этом суд всегда оценивает обстоятельства дела: наличие несовершеннолетних детей, инвалидности, тяжелого заболевания, потерю работы», – отметил Якубовский.

Он добавил, что если есть объективные причины возникновения долга и предпринимаются попытки его погашения, суд, как правило, ограничивается реструктуризацией задолженности, а выселение «на улицу» законом не допускается.