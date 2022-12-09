Депутат Госдумы объяснил статус отрядов теробороны в Белгородской области

Батальоны территориальной обороны, которые создаются в Белгородской области, имеют статус добровольных формирований граждан, близкий к статусу народных дружин. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов, сообщает РБК.

«Это народные дружинники, то есть добровольные формирования граждан. Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — подчеркнул отставной генерал.

При этом, по словам Картаполова, эти «добровольные народные дружины» «будут решать задачи, сопутствующие Министерству обороны». Вместе с тем бойцы таких батальонов самообороны останутся гражданскими лицами. Вся необходимая законодательная база для создания подобных формирований есть, заверил парламентарий.

Ранее, 6 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о формировании батальонов территориальной обороны из числа не подлежащих мобилизации по возрасту или состоянию здоровья.

Добровольцы имеют боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», пояснил тогда руководитель региона.

Помимо прочего, в Белгородской области у границы с Украиной организовано строительство фортификационных сооружений — так называемой «засечной черты».