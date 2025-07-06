Депутат Госдумы объяснил порядок действий при истечении срока банковской карты

Банк России рассматривает возможность ограничения использования банковских карт с истёкшим сроком действия. О причинах такого шага рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с «RT».

По его словам, в случае окончания срока действия карты владельцу необходимо обновить её в банке.

«Если срок действия истёк, самый верный способ — отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту либо перевести деньги на другие банковские карты, либо снять в кассе в банке», — пояснил Говырин.

Он также напомнил, что по окончании срока действия карта будет заблокирована. При этом речь идёт не о блокировке самого счёта, а лишь о платёжном инструменте.

«Подчеркну, что не счёт блокируется, а сам пластиковый платёжный инструмент, которым человек расплачивался или снимал деньги через банкомат», — уточнил он.

По словам Говырина, обсуждаемые меры направлены на борьбу с мошенничеством и схемами дропперов. Кроме того, регулярная смена карты повышает безопасность: обновляется её номер и ПИН-код, что помогает защитить граждан от злоумышленников, заключил депутат.