Депутат Госдумы объяснил, почему Татарстан должен «кормить» другие регионы

Татарстан — это финансово самодостаточный регион, донор, отдающий в федеральный бюджет больше многих других. Почему такая система справедлива, в интервью для «Татарстан-24» рассказал председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Надо вспомнить, что когда-то в прошлом Татарстан не отдавал федеральному центру вообще ничего и благодаря этому в том числе создал базис, который использовали умно. Это ему сейчас позволяет выглядеть лучше, чем многие другие регионы. Бедные с точки зрения бюджетной обеспеченности и потенциала регионы, где нет нефти и газа, не имели возможности в те годы развиваться», — отметил он в ответ на вопрос о том, нет ли несправедливости в том, что за счет республики «кормятся другие субъекты».

Политик напомнил, что нефтяные и газоносные регионы России получают большие доходы, чем те, кто не обладает запасами природных ископаемых. К тому же развитием республики грамотно управляют ее лидеры — Президент Татарстана Рустам Минниханов и его предшественник — Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Также мощные команды представляют республику в Правительстве и бизнес-сообществе.

«На мой взгляд, система справедливая. Налоги распределяются справедливо между всеми регионами, предприятия платят в местный бюджет. Так как бюджетная обеспеченность у регионов ниже, то эта разница компенсируется. При этом должно быть время, в течение которого выравнивание в бюджетнообеспеченности должно быть предусмотрено. То есть каждый регион должен понимать, что за какой-то промежуток времени ему надо выходить на самообеспечение», — подчеркнул Аксаков.

К тому же, напомнил он, в Татарстан по-прежнему вкладываются значительные средства из бюджета. Примером тому может стать скоростная трасса М12, которая свяжет Казань и Москву. «Это мощнейший толчок для развития самой республики. Хотя огромные федеральные деньги тратятся на строительство этой дороги. То же самое касается скоростной железной дороги. Есть разные источники для поддержания такого региона, как Татарстан», — заключил депутат.