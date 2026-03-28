Депутат Госдумы объяснил, почему нельзя отменить отключения горячей воды летом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полностью отказаться от ежегодных плановых отключений горячей воды невозможно, поскольку инженерные сети требуют регулярной диагностики и ремонта. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что сроки отключений в последние годы удалось сократить, однако полностью исключить их нельзя.

«Уменьшать сроки [отключения горячей воды], наверное, еще можно, но я пока не вижу возможности и жуткой необходимости полностью убрать [технологические отключения]», – сказал депутат в беседе с ТАСС.

По его словам, такие меры позволяют предотвратить аварийные ситуации.

«Хуже, когда просто [аварийно] отключается вода. Вот чтобы такого не произошло, лучше своевременно провести диагностику», – добавил он.

Колунов пояснил, что горячая вода оказывает значительное влияние на состояние труб, поэтому системы теплоснабжения нуждаются в регулярной проверке и обслуживании. При этом за последние 20 лет продолжительность отключений сократилась с трех-четырех недель до 7-10 дней.

«Технологическое отключение [горячей воды] необходимо для того, чтобы проверить всю систему, промыть. Работать с системой можно, только когда воды там нет, потому что вода горячая и идет под давлением. Поэтому [отказаться от плановых отключений горячей воды] просто невозможно», – подчеркнул депутат.