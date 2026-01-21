Депутат Госдумы объяснил, как изменятся теория и практика в автошколах с марта 2026 года

Фото: © «Татар-информ»

Новые программы подготовки водителей позволят изучать теорию дистанционно, а практические занятия проводить не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Кроме того, планируется обновить блок по первой помощи при ДТП, а также расширить теоретическую часть – в нее добавят нормы о взаимодействии с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности и порядок использования электронных документов, включая цифровые права и полис ОСАГО.

«Приказ [Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей] вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года», – отметил парламентарий в беседе с ТАСС, уточнив, что документ направлен на повышение качества подготовки в автошколах.

«Для тех, кто учится на категорию "B", немного увеличится количество часов практики», – сказал депутат. По его словам, для обучения на новую категорию не потребуется проходить полный курс – будет достаточно освоить дополнительные модули.

Также, как уточнил Федяев, изменения полностью перерабатывают курс по оказанию первой помощи при ДТП.

«Очень важно, на мой взгляд, то, что теперь при обучении в автошколе будут рассказывать об опасном вождении, начиная с понятия, заканчивая рисками», – подчеркнул Федяев.