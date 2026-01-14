Депутат Госдумы Немкин предупредил о мошенниках, атакующих учеников автошкол

В России зафиксирован рост мошеннических схем, нацеленных на граждан, обучающихся в автошколах. Злоумышленники выдают себя за сотрудников учебных заведений и выманивают коды доступа, после чего используют стандартные сценарии хищения денег.

О новых схемах рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин. По его словам, мошенники системно осваивают новые сферы.

«Людям звонят от имени администрации, просят продиктовать код якобы для записи на занятие, подтверждения экзамена или входа в личный кабинет. После передачи кода начинается хорошо отработанная схема с “взломом”, “утечкой данных” и подключением псевдосотрудников правоохранительных органов», – пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что преступники активно используют открытые источники – соцсети, ученические чаты и публичные группы автошкол, что позволяет им точно знать, кто проходит обучение.

«Эти атаки выглядят особенно правдоподобно, потому что мошенники заранее собирают данные о человеке и его обучении. Это подчеркивает, насколько важно осторожно относиться к публикации личной информации и участию в открытых чатах», – добавил Немкин.

Отдельную угрозу представляют фейковые сайты и Телеграм-каналы автошкол. Через них мошенники предлагают «льготные места», «раннюю запись» или «ускоренное обучение» с требованием предоплаты на карту физического лица. «Перевод денег на карту частного лица – это стоп-сигнал. Ни одна легальная автошкола не работает по таким схемам», – заявил депутат.

Антон Немкин призвал граждан соблюдать правила цифровой безопасности: никогда не передавать коды из SMS или push-уведомлений, даже если звонят якобы из автошколы, банка или правоохранительных органов. Лучшее решение – завершить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации.

Он также рекомендовал автошколам активнее информировать учеников о подобных схемах и минимизировать публикацию персональных данных в открытых каналах.

«Борьба с мошенничеством – это совместная задача государства, бизнеса и самих граждан. Чем меньше информации преступники могут собрать в открытом доступе, тем сложнее им будет выстраивать правдоподобные атаки», – заключил Немкин.