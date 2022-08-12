Депутат Госдумы назвал условие для разблокировки Instagram*

Социальная сеть Instagram* может быть разблокирована в России лишь тогда, когда изменит свою политику и официально извинится перед россиянами. Об этом в Telegram-канале «Диалог» рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — перечислил депутат.

Он отметил, что при несоблюдении этих условий конструктивный диалог с Россией невозможен.

21 марта Тверской суд Москвы вынес решение запретить Facebook* и Instagram в России. Социальные сети были заблокированы за одобрение насилия в отношении россиян и неудаление фейков о спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

*запрещенная в России соцсеть. Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.