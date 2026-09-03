Заявление Владимира Зеленского о намерении создавать угрозу гражданской авиации над Россией свидетельствует об отчаянии киевского режима, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, ответственность за подобные действия должен нести не только Киев, но и страны, которые его поддерживают. Он отметил, что если западные государства не способны остановить украинские власти, это придется сделать России.

«На этом фоне окончательно рушатся разговоры об “европейскости” Украины и “цивилизованной Европе”», – подчеркнул политик.

Чепа считает, что перевооруженная Украина изначально рассматривалась как инструмент для решения «русского вопроса». При этом попытки добиться этой цели военным путем уже предпринимались в истории, однако завершались провалом.

Депутат напомнил о нашествиях Наполеона и Гитлера, а также других исторических интервенциях. По его мнению, нынешняя попытка также не приведет к желаемому результату.