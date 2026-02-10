Депутат Госдумы назвал категории льгот для зачисления в детский сад без очереди

Получить место в дошкольном учреждении вне основной очереди в 2026 году можно по ряду льготных оснований, которые повышают позицию заявления в муниципальном реестре. Об этом в беседе с RT заявил депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что федеральные нормы предоставляют первоочерёдное право на зачисление детям военнослужащих, а также детям граждан, участвовавших в добровольческих формированиях, включая усыновлённых и находящихся под опекой. Аналогичное первоочерёдное право установлено для детей сотрудников полиции, в том числе в случае гибели или смерти сотрудника.

Вне очереди места в детских садах предоставляются детям прокуроров, сотрудников Следственного комитета и судей, добавил депутат. Он также отметил, что дети из семей, пострадавших от радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на внеочередное обеспечение местами в дошкольных организациях.

Ещё одним льготным основанием Говырин назвал семейную ситуацию: если в саду уже обучается брат или сестра ребёнка, у него появляется преимущественное право на приём в то же учреждение. Для многодетных семей на федеральном уровне рекомендован первоочерёдный приём, однако конкретный порядок устанавливает каждый регион самостоятельно. При подаче заявления льготу необходимо указать и подтвердить соответствующими справками или удостоверением, заключил парламентарий.