Депутат Госдумы назвал категории граждан, которые могут уйти на пенсию досрочно

Право на досрочный выход на пенсию сохраняется для многодетных матерей, педагогов и медиков, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это часть государственной политики, направленной на учет особых заслуг и сложных условий труда.

«Государство всегда учитывало особые заслуги и сложные условия труда, поэтому досрочная пенсия сохраняется для широкого круга граждан», – отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что с 2026 года для многодетных женщин вступает в силу важное новшество: в стаж будет включаться период ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя, как было ранее. По действующим правилам, матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых – в 56 лет, а пятерых и более – в 50 лет.

Педагоги и медицинские работники, посвятившие профессии 25 и более лет, также сохраняют право на досрочный выход на пенсию. Чаплин добавил, что жители Крайнего Севера и приравненных местностей с необходимым стажем выходят на пенсию на пять лет раньше.

Также право на ранний отдых имеют родители, воспитавшие ребенка-инвалида. Женщины в этой категории могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины – в 55 лет. Ключевым условием остается трудовой стаж.

«Мужчины, отработавшие 42 года, и женщины со стажем 37 лет получают право уйти на отдых на два года раньше установленного срока», – подчеркнул депутат.

Чаплин отметил, что данная норма является «данью уважения многолетнему добросовестному труду».