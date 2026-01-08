Депутат Госдумы навестил семьи участников СВО в Мамадышском районе

Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Государственной Думы Анатолий Иванов посетил семьи погибших участников специальной военной операции в Мамадышском районе, привез подарки детям и материальную помощь. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Одной из семей стала семья Хамидуллиных. Вдова героя Гульсина Хамидуллина рассказала, что в марте 2024 года она проводила мужа Линара на фронт с молитвами. Супруг часто присылал фотографии и рассказывал о буднях на службе, стараясь не тревожить семью, поддерживая сыновей, которым тяжело далась разлука.

«Когда в октябре Линар вернулся в отпуск, дети были безмерно счастливы и все свободное время проводили с ним. Он храбро нес свою службу и за короткое время получил звание ефрейтора… Но в апреле 2025 года его не стало – Линар погиб от вражеского снаряда. Ему было 42 года…» – поделился Анатолий Иванов.

По словам депутата, Гульсина продолжает воплощать их общие планы: достраивает дом и обеспечивает образование 14-летнему Булату и 10-летнему Данияру.

«Фотография отца занимает почетное место в их доме, и ребята чувствуют его поддержку в каждом своем шаге. Они находят утешение в спорте и стараются помогать матери, становясь опорой друг для друга», – отметил Иванов.

Парламентарий поздравил семью с новогодними праздниками и привез подарки. «Я надеюсь, что праздничные угощения и финансовая помощь, которые я смог привнести, хоть немного скрасят новогодние дни этой семьи. Пусть все трудности останутся в уходящем году, а Новый год принесет им счастье и надежду на лучшее!» – сказал он.

Также депутат навестил семью Куттусовых. «И эта встреча оставила глубокий след в моем сердце. Глава этой многодетной семьи, Рустем Мунипович, с честью исполнил свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. Его героизм и мужество навсегда останутся в нашей памяти», – сообщил он.

Сейчас супруга погибшего военнослужащего Лейла Куттусова одна воспитывает троих сыновей в съемной квартире. Они мечтали о собственном доме, о праздниках, которые могли бы отмечать вместе, о том, как создают лучшие условия для своих детей.

«Этот Новый год они встречают в неполном составе… Ничто не сможет успокоить эту боль, но жизнь продолжается. Несмотря на трудности, ребята вместе с мамой украсили елочку по доброй традиции. Я принес семье вкусности для новогоднего стола и оказал материальную помощь, чтобы исполнить детские желания. Важно, чтобы они не теряли веру в чудеса, особенно в эти волшебные дни! Давайте вместе поддерживать такие семьи, дарить им тепло и заботу», – призвал депутат Госдумы.