Депутат Госдумы напомнила о действующих льготах и мерах поддержки для волонтеров

Волонтеры в России могут рассчитывать на ряд льгот и мер поддержки, предусмотренных действующим законодательством. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

По словам депутата, в стране действует федеральный закон о добровольчестве, который предусматривает выплаты волонтерам, получившим ранения во время работы. Компенсации также положены родственникам добровольцев, погибших при выполнении спасательных операций в зонах СВО или при ликвидации последствий природных катастроф.

Лантратова подчеркнула, что сегодня волонтерское движение активно развивается:

«На платформе „Добро.ру“ уже зарегистрировано более девяти миллионов добровольцев. Там можно получить гранты, обучение, юридическую помощь и найти единомышленников».

Она добавила, что по всей стране работают 682 «Добро.Центра», а программа «Обучение служением», запущенная по инициативе президента, охватывает свыше 100 вузов и колледжей.

Кроме того, Правительство поддержало законопроект, освобождающий волонтеров, работающих на новых территориях, от уплаты госпошлины при замене утраченных или поврежденных паспорта и водительских прав.

Лантратова подчеркнула важность дальнейшего развития системы поддержки добровольцев, напомнив, что волонтерство основано на стремлении людей помогать другим.