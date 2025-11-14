Депутат Госдумы напомнил о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

С августа 2024 года в России действуют штрафы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, гражданам за незаконное подключение грозит штраф от 10 до 15 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 80 тыс., а юридическим лицам – от 100 до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются: до 30 тыс. рублей для граждан и до 300 тыс. рублей для организаций.

Парламентарий подчеркнул, что эти меры направлены на защиту коммунальной инфраструктуры и предотвращение несанкционированных врезок, которые часто приводят к авариям, потерям воды и дополнительным расходам для добросовестных потребителей.