Депутат Госдумы напомнил о штрафах и запретах при вырубке деревьев на личных участках

Гражданам РФ грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей за самовольную вырубку деревьев на собственном участке. При использовании спецтехники сумма может увеличиться до 5 тысяч рублей, а также возможна конфискация оборудования. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова приводит РИА Новости.

Депутат пояснил, что вырубка деревьев на частной территории строго регулируется. Несмотря на то, что многие владельцы земли считают, что могут срубить дерево по своему усмотрению, на практике для этого необходимо разрешение. За самовольную вырубку предусмотрены административные штрафы: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.

Если применяется спецтехника, санкции усиливаются – штрафы вырастают, а оборудование может быть изъято. В отдельных случаях, добавил Колунов, возможна и уголовная ответственность – вплоть до 7 лет лишения свободы.

Колунов отметил, что не всегда требуется согласование. Так, если дерево находится в аварийном состоянии, представляет угрозу для строений или коммуникаций, его можно спилить, но при наличии экспертного заключения. Такие же правила действуют, если растение засохло или заражено вредителями. Без разрешений также можно вырубать деревья, высаженные владельцем участка самостоятельно.

При этом депутат подчеркнул, что рубить ценные и редкие породы – в том числе те, что занесены в Красную книгу – без согласования запрещено. В перечне ограничений – около 50 пород, включая ясень, дуб, клен, вишню и сибирскую лиственницу. Для вырубки таких деревьев требуется экспертиза и разрешение от профильных органов.

Отдельное внимание Колунов обратил на участки, примыкающие к лесному фонду. Он объяснил, что если на приобретенной земле уже растут лесные деревья, то территория может юридически относиться к лесным, а не сельскохозяйственным землям. В этом случае спиливать деревья можно только после получения порубочного билета.

Парламентарий также предупредил, что если на дереве в саду поселилась птица из Красной книги, спил такого дерева будет считаться нарушением закона. Он посоветовал при любых сомнениях обращаться за консультацией в профильные ведомства.

Препятствие незаконной вырубке деревьев соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».