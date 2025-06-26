Депутат Госдумы напомнил о правилах переустройства лоджий и балконов

Вопросы благоустройства жилья, в частности – утепления лоджий и балконов, по-прежнему остаются актуальными для многих граждан. Однако не все собственники понимают, как провести такие работы без нарушения законодательства. Об этом напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.

Он отметил, что современные технологии действительно позволяют превратить балкон или лоджию в комфортное дополнительное пространство, но при этом крайне важно соблюдать установленные нормы. Несанкционированные переделки, подчеркнул парламентарий, могут привести к конфликтам с управляющей компанией и даже судебным разбирательствам.

Чаплин обратил внимание на необходимость четкого разграничения между видами работ, которые можно выполнять без согласования, и теми, которые требуют официального разрешения. Так, замена остекления на аналогичное по характеристикам не нуждается в утверждении. Однако любые изменения конструкции, демонтаж стен или установка систем теплого пола требуют одобрения со стороны местных властей, а в ряде случаев – и согласия других собственников жилья.

Депутат напомнил, что лоджия является частью общего имущества многоквартирного дома. Поэтому любые работы, затрагивающие фасад здания или несущие конструкции, обязательно должны быть согласованы. В противном случае, собственник рискует не только получить штраф, но и быть вынужденным вернуть всё в первоначальный вид.

Он также сообщил, что для законного проведения таких работ необходимо разработать проект в лицензированной организации, согласовать его с управляющей компанией и подать заявление в администрацию, приложив полный пакет документов.

«Если все сделать правильно, утепление лоджии не повлияет на гарантийные обязательства застройщика. Главное – не нарушать строительные нормы и своевременно оформлять разрешения», – добавил Чаплин.

Он также призвал не игнорировать официальные процедуры, так как соблюдение закона, по его словам, поможет избежать проблем и создать комфортное пространство без риска для себя и соседей.