Депутат Госдумы напомнил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

Многодетные матери в России при определенных условиях имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, возраст выхода на пенсию зависит от количества детей и дополнительных условий, включая трудовой стаж и пенсионные коэффициенты.

«Если женщина воспитала троих детей до восьмилетнего возраста, она вправе оформить пенсию уже в 57 лет. При четверых детях возраст снижается до 56 лет, при пятерых и более до 50. Но одного факта многодетности недостаточно. Понадобятся минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», – пояснил Говырин в беседе с RT.

Парламентарий также отметил изменения, вступающие в силу в 2026 году. Речь идет об учете периодов ухода за ребенком до полутора лет без прежних ограничений по количеству детей.

«Раньше эти периоды засчитывались в стаж и баллы максимум за четверых детей. Сейчас ограничение снято, и в страховой стаж попадает уход за каждым ребенком, включая пятого, шестого и далее. За полный год ухода начисляется 1,8 коэффициента за первого ребенка, 3,6 – за второго, 5,4 – за третьего и каждого последующего. Для женщин с большой семьей, где много детей, это реальная возможность добрать недостающий стаж и баллы», – уточнил он.

Право на досрочную пенсию распространяется и на усыновленных детей при условии официального оформления усыновления и воспитания до восьми лет, добавил депутат.

Также он обратил внимание на отдельную категорию льгот.

«Отдельно стоит выделить женщин с двумя и более детьми и северным стажем. Они могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет общего страхового стажа и 12 лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных местностях», – заключил Говырин.