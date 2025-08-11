Депутат Госдумы напомнил, что супруги могут получить налоговый вычет при покупке жилья

При совместном приобретении недвижимости оба супруга имеют право на налоговый вычет – независимо от того, на кого оформлены документы. О правилах его получения рассказал член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Никита Чаплин, передает RT.

«Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн рублей на человека. При этом супруги могут самостоятельно распределить эти средства между собой», – отметил парламентарий.

При этом семьи, взявшие ипотеку, помимо основного вычета могут вернуть часть уплаченных процентов. «Лимит по этому виду вычета – 3 млн рублей на каждого заемщика», – пояснил депутат.

Чаплин также указал на необходимость правильного оформления документов. «Для получения вычета нужно подготовить стандартный пакет документов и составить заявление о распределении вычета между супругами. Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС или обратиться непосредственно в налоговую инспекцию», – объяснил он.