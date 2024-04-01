Депутат Госдумы Морозов поздравил победителя Всероссийской олимпиады из Татарстана

фото: пресс-служба Морозова

Депутат Госдумы, председатель Комитета по контролю Олег Морозов встретился с членами сборной Татарстана – учениками старших классов, прибывшими в Москву для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса («Софиум»). Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Всероссийская олимпиада «Софиум» проводится не первый год. Её организаторами являются ЦИК РФ, Минпросвещения России, избирательные комиссии субъектов страны, Российский фонд свободных выборов и Московский госюридический университет имени О. Е. Кутафина.

В этом году 1 апреля в Москве на базе Центризбиркома России состоялся федеральный этап олимпиады для школьников 10-11 классов.

Ученик 10-го класса МБОУ «Лицей №35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Станислав Натуралов победил на федеральном этапе Всероссийской олимпиады. По итогам олимпиадных испытаний Станислав набрал максимум баллов - 10.

Морозов поздравил Станислава с убедительной победой в финале и поблагодарил наставников, помогавших команде Татарстана достойно представить республику на федеральном уровне.

«Вы как раз участвуете и побеждаете в олимпиаде, посвященной наиважнейшему вопросу развития нашей страны – избирательному праву и совершенствованию избирательного процесса. Это основа политической жизни страны. Вы уникальны тем, что уже с юных лет глубоко изучаете основы политики и избирательного законодательства. А этим занимаются очень немногие. Для того чтобы освоить политику, нужно понимать, как это всё устроено. Поэтому каждый из вас – уже большой знаток избирательного права и избирательного процесса. Вы как участники и призеры этой престижной олимпиады обладаете не только солидным багажом знаний, но и высоким уровнем гражданской ответственности и осознанности своей роли в жизни страны», – сказал Морозов.

Позже парламентарий провел мастер-класс и прочитал лекцию о становлении парламентаризма и избирательного права в России.

«Важно понимать, что парламент – это живой развивающийся организм. За 30 лет российский парламент прошел большую дорогу. И если посмотреть на то, как была устроена Государственная Дума образца 1993 года и сравнить ее с нынешним восьмым созывом, то отличия будут колоссальные. Дума первого, второго и третьего созывов представляла собой парламент, где шла «война всех против всех». Это было время, когда все институты власти, включая президента, правительство и парламент, не могли нормально взаимодействовать и функционировать. Сегодня мы видим выстроенную партийно-политическую систему, отлаженную работу думских комитетов, которая синхронизируется и коррелируется с деятельностью правительства, а полномочия президента и парламента сбалансированы», – отметил он.

Морозов также добавил, что за эти 30 лет российский парламент существенно вырос и окреп, полноценно сформировался. Огромное преимущество современного российского парламента состоит в его ответственности. Именно парламентское большинство сейчас отвечает за каждый бюджетный рубль. Также впервые за свою историю в этом году парламент будет утверждать весь состав правительства, кроме силового блока, рассказал депутат.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нижнекамского района – аппарата ЦИК РТ Фарид Гильманов поблагодарил за встречу и отметил важность таких мероприятий для подрастающего поколения.

«Наша команда получила не просто возможность принять участие в олимпиаде и достойно там выступить, но еще и возможность окунуться в работу депутатов, задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы из первых уст», – сказал Гильманов.

Он отметил, что работа с молодежью является одним из важнейших приоритетов развития Татарстана.

«В Нижнекамске, например, мы создали Клуб молодых избирателей. Мы видим, как молодежь становится полноценным, активным и заинтересованным участником общественной жизни как республики, так и страны. У молодёжи формируются активная гражданская позиция, гражданско-ответственное отношение к избирательному процессу, навыки полноправного, активного, заинтересованного участия в общественной жизни России и Татарстана», – добавил спикер.

После лекции татарстанские школьники смогли задать вопросы спикеру и поделиться впечатлениями. Так, капитан сборной РТ Мурад Зарипов – ученик 11-го класса казанского Лицея – интерната №2 поблагодарил за тёплый прием в Госдуме и подчеркнул значимость избирательного права в общественно-политической жизни страны.

«Государственная Дума – это тот институт, который отражает весь мощнейший избирательный процесс нашей страны. Нам – участникам олимпиады – очень интересно увидеть работу парламента изнутри, для нас большая честь быть в диалоге с парламентариями. Спасибо Вам за эту возможность. Наши наставники проделали титаническую работу, чтобы мы приехали сюда, приняли участие, защитили честь Татарстана на федеральном уровне. Это дорогого стоит. Это очень ответственно», – сказал Зарипов.

В конце мероприятия Морозов вручил благодарственные письма наставникам сборной РТ: зампредседателя ЦИК Татарстана Андрею Нефёдову, методисту ГАОУ «Республиканского олимпиадного центра» Минобрнауки республики Ирине Порфирьевой и Гильманову.