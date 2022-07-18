Депутат Госдумы Метшин поддержит развитие велоспорта с участием слабовидящих атлетов

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин стал гостем первого в республике фестиваля спорта на вело-тандемах, который прошел в Нижнекамске с участием инвалидов по зрению.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в заездах приняли участие команды из Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода. Татарстан представили две команды из Нижнекамска. Одна из них, женская, заняла второе место на Фестивале, причем, на обычном прогулочном вело-тандеме.

«Этот любительский спорт нуждается в развитии и господдержке. Нижнекамская команда по спорту на вело-тандемах с незрячими спортсменами в августе сразится за призовое место на российских соревнованиях в Угличе. Окажу им необходимую поддержку. Также направлю в профильный комитет Госдумы пакет предложений, который даст возможность на высоком профессиональном уровне готовить таких спортсменов, проводить турниры и достигать высот», - прокомментировал Айдар Метшин.

Депутат отметил, что Нижнекамск является городом здорового образа жизни с инклюзивной составляющей, где все больше жителей относятся к велосипеду как к основному средству передвижения, сохраняя тем самым экологию города.