Депутат Госдумы Марат Нуриев подготовил к отправке груз для жителей ЛНР

Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Государственной Думы, единоросс Марат Нуриев подготовил к отправке гуманитарный груз по запросам жителей Северска, размещенных во временных пунктах под Лисичанском. Отправка большой колонны помощи под эгидой татарстанского отделения «Единой России» состоится 9 февраля и станет 35‑й гуманитарной миссией партии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Груз направят в подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежное. В его формировании участвуют районы республики, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», а также депутаты.

Марат Нуриев передал две тонны муки и 10 коробок новой одежды – именно эти товары запросили для пункта временного размещения жителей Северска. По его словам, помощь особенно важна для людей, оказавшихся в тяжелых условиях.

«Данный груз предназначен для жителей Северска. Для них организованы временные пункты размещения. И для этих людей необходимо определенное количество продуктов, товаров. Мы подготовили то, о чем они нас просили, – это 2 тонны муки. И также в 10 коробках собрали необходимое количество одежды – и зимние, и весенние комплекты. Я думаю, все это очень нужно сейчас для тех людей, которые сейчас находятся в тяжелых условиях», – сказал депутат.