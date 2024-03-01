Депутат Госдумы Максим Топилин: Татарстан приобретет новых партнеров на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию отметил роль взаимодействия РФ со странами Африки и Ближнего Востока, которое активно укрепляет Татарстан, взаимодействуя с исламским миром, заявил депутат Госдумы Максим Топилин. Он выразил уверенность, что власти республики на высшем уровне проведут и саммит БРИКС в Казани, и приобретут новых зарубежных партнеров.

«Роль России в международных экономических сообществах, таких как БРИКС, в котором с 1 января Россия стала председательствовать, будет усиливаться. Напомню, саммит БРИКС в этом году пройдет в Казани и, уверен, Татарстан проведет все на высшем уровне, достойно заявит о себе и приобретет новых партнеров. Отдельно Президент отметил партнерство с Африкой и с Ближним Востоком. Здесь также могу подчеркнуть активную работу руководства Татарстана, которое взаимодействуют с исламским миром, в том числе через инструмент партнерского финансирования», – рассказал «Татар-информу» чиновник.

Топилин также обратил внимание на шесть новых национальных проектов, о которых Путин объявил накануне в рамках своего послания. Среди них «Семья», «Экономика данных», «Кадры», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь».

Саммит БРИКС пройдет в столице республики в октябре, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.