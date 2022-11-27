Депутат Госдумы Ларионова объяснила, какие семьи не смогут получить универсальное пособие

Новое универсальное пособие, которое будет выплачиваться семьям с детьми с нового года, позволит решить много проблем с соцвыплатами на детей. В частности, оно заменит множество незначительных выплат, зачастую размер которых был «смехотворным», отметила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Она также отметила, что хорошо обеспеченные семьи претендовать на выплату пособия не смогут.

«Если проанализировать опыт регионов РФ, то пособие на детей от 1 до 3 выплачивалось далеко не везде или было смехотворным – 150-250 рублей в месяц. Что такое 250 рублей для ребенка 1-3 лет? Это раз. Второе – было шесть различных видов помощи, и каждый ли родитель знал, что этот вид помощи есть и может ли он рассчитывать на это пособие? Ответить на этот вопрос положительно я лично тоже не могу», – сказала она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Все эти минусы учтены при создании нового пособия, добавила депутат. Единое универсальное пособие будет выплачиваться, начиная с беременности будущей мамы и до момента достижения 17 лет ее ребенка. Это единая система мер поддержки на каждого ребенка.

«Исходя из того, что пособие будет не единовременным, а постоянным, и что пособие будет связано с доходами, поддержка семьи будет более действенна. То есть, если в семье три квартиры, то получать пособие она не будет, но таких семей, мы знаем, не так много. Пособие на ребенка будет оставлять в среднем до 13 тысяч рублей. Также сохраняется поддержка через маткапитал», – добавила Ларионова.

Выдаваться универсальное пособие будет в одном месте – им будет заниматься Пенсионный фонд, нужно будет только обратиться туда с заявлением. Важно, что на 2023 год сохраняются те выплаты, которые осуществляли регионы, подчеркнула депутат.