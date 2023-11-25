Депутат Госдумы Ларионова назвала Год семьи в России долгожданным событием

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Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в стране. Чем обусловлено это решение, в «Интервью без галстука» объяснила депутат Госдумы, член Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

«Мы шли к этому. Это обсуждалось во всех кабинетах, на всех встречах, и особенно на встречах, где собирались мамы, папы, многодетные семьи. Потому что назрели вопросы, связанные с падением рождаемости, с увеличением количества разводов и уменьшением зарегистрированных браков», — приводит «Татарстан-24» слова парламентария.

Ларионова напомнила, что впервые Год семьи в России и в Татарстане проводился в 2008-м, а годом ранее, в 2007-м, был принят закон о материнском (семейном) капитале.

«А 2008-й стал первым годом, когда детей родилось больше, чем в предыдущие годы. Этого не происходило с 1991-го», — отметила депутат.

Она признала, что решить проблему демографии за год не удастся, но Год семьи объявлен для того, чтобы найти новые подходы, выстроить перспективные проекты и программы.