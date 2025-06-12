Депутат Госдумы Лантратова призвала ограничить рост цен на перелеты в праздники

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести регулирование цен на внутренние авиабилеты в периоды повышенного спроса. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

С соответствующим предложением парламентарий обратилась к министру транспорта России Виталию Савельеву.

«В периоды повышенного спроса на авиаперевозки, особенно в праздничные дни, когда люди хотят навестить родных, отправиться в отпуск, фиксируется ничем не обоснованный многократный рост стоимости авиабилетов», – отметила Лантратова.

Стоимость билетов иногда вырастает в два-три раза по сравнению с обычными днями. Это, по мнению депутата, не имеет экономического обоснования и наносит ущерб доступности перелетов для граждан.

«Подобная ситуация не только ограничивает возможности людей, но и препятствует развитию внутреннего туризма», – добавила она.

Лантратова предложила распространять регулирование не только на сами праздничные даты, но и на дни до и после них, когда спрос традиционно остается высоким.

Она предложила ввести предельный уровень наценки, рассчитываемый на основе средней рыночной стоимости, обязать авиакомпании резервировать не менее 30% мест по социальным тарифам, установить ценовые коридоры в системах бронирования на даты, приуроченные к государственным праздникам, а также обеспечить ощутимую скидку при покупке билетов заблаговременно – не менее чем за 30 дней до вылета.