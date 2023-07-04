Депутат Госдумы Когогина рассказала куда идут «немалые деньги», выделяемые Татарстану

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О распределении средств из федерального и республиканского бюджетов в Агрызском районе Татарстана рассказала в своем телеграм-канале депутат Госдумы от республики Альфия Когогина.

Она отметила, что деньги идут на реновацию сетей теплоснабжения, ремонт кровли и подвальных помещений районной больницы, а также капремонту общежития агропромышленного колледжа.

«Бюджетные деньги на эти цели выделяются немалые, но это только первый этап масштабных работ, которые обязательно необходимо будет продолжить в следующие годы. И, конечно, эффективность расходов каждого бюджетного рубля должна находиться на постоянном контроле», – отметила депутат.