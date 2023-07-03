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Общество 3 июля 2023 16:45

Депутат Госдумы Когогина пообещала решить волнующие жителей Татарстана вопросы

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Фото:t.me/agkogogina

Широкий спектр вопросов, которые волнуют жителей Агрызского района Татарстана, пообещала решить депутат Госдумы Альфия Когогина.

В перечень обращений вошли темы о развитии системы здравоохранения, капитальном ремонте учреждений образования, строительстве спортплощадок и модернизации систем ЖКХ.

«Вопросы, заданные мне агрызцами как депутату Государственной Думы, касались широкого спектра. Совместно с руководителем исполкома Ленаром Нургаяновым незамедлительно приступим к их решению», – написала в своем телеграмм-канале Когогина.

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