Депутат Госдумы Когогина пообещала решить волнующие жителей Татарстана вопросы

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Широкий спектр вопросов, которые волнуют жителей Агрызского района Татарстана, пообещала решить депутат Госдумы Альфия Когогина.

В перечень обращений вошли темы о развитии системы здравоохранения, капитальном ремонте учреждений образования, строительстве спортплощадок и модернизации систем ЖКХ.

«Вопросы, заданные мне агрызцами как депутату Государственной Думы, касались широкого спектра. Совместно с руководителем исполкома Ленаром Нургаяновым незамедлительно приступим к их решению», – написала в своем телеграмм-канале Когогина.