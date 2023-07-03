Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы Когогина пообещала решить волнующие жителей Татарстана вопросы
Широкий спектр вопросов, которые волнуют жителей Агрызского района Татарстана, пообещала решить депутат Госдумы Альфия Когогина.
В перечень обращений вошли темы о развитии системы здравоохранения, капитальном ремонте учреждений образования, строительстве спортплощадок и модернизации систем ЖКХ.
«Вопросы, заданные мне агрызцами как депутату Государственной Думы, касались широкого спектра. Совместно с руководителем исполкома Ленаром Нургаяновым незамедлительно приступим к их решению», – написала в своем телеграмм-канале Когогина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»