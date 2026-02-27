Депутат Госдумы Киселев назвал КАМАЗ эталоном работы со студенческими отрядами

Система работы со студенческими отрядами на КАМАЗе является эталонной моделью взаимодействия промышленного предприятия с молодежью. Об этом заявил депутат Госдумы VIII созыва Михаил Киселев на выездном заседании депутатской группы «Татарстан – новый век» в Государственном Совете РТ.

Мероприятие проходит в Набережных Челнах, в музее КАМАЗа, и посвящено созданию условий для работы студенческих производственных отрядов на объектах промышленности республики.

По его словам, сегодня движение студенческих отрядов объединяет около 400 тыс. человек от Владивостока до Калининграда и реализует проекты в том числе на крупных инфраструктурных объектах.

«Сегодня система кадров, которая выстроена на КАМАЗе, – это эталон. Во-первых, это качественная подготовка ребят и серьезный отбор: минимум три человека на одно место. Во-вторых, это система наставничества», – сказал Киселев.

Он отметил, что 67% молодых людей при выборе работы ориентируются на наличие наставника.

«На КАМАЗе это реализовано на самом высоком уровне», – добавил депутат.

Киселев подчеркнул, что движение студотрядов в целом вышло на новый уровень государственной поддержки. В законодательстве закреплены налоговые льготы для работодателей, а по поручению президента ежегодно выделяется 150 млн рублей на подготовку порядка 54 тыс. молодых специалистов рабочих профессий.

По его словам, Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в развитии движения и регулярно отмечается федеральными наградами за лучшие производственные практики.

«Студотряд – это больше, чем работа. Это школа жизни, патриотизма и ответственности», – заключил парламентарий.