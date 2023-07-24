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Руc Тат
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Общество 24 июля 2023 16:59

В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным

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Повышение призывного возраста до 30 лет будет происходить поэтапно, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос на заседании 25 июля.

«Это будет поэтапно все... Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», — приводит слова политика РИА Новости.

Напомним, законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает призыв на военную службу мужчин от 18 до 30 лет включительно. Госдума одобрила эту поправку в первом чтении. Кроме того, нижнюю планку призывного возраста было предложено постепенно повысить с 18 до 21 года.

#Госдума #военная служба #Общество
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