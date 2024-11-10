Депутат Госдумы Иванов провел урок финансовой грамотности и назвал данный проект отличным

Депутат Госдумы Анатолий Иванов провел один из уроков по финансовой грамотности и назвал проект «Единой России» отличным.

«Отличный проект инициировала «Единая Россия»! После первого же урока финансовой грамотности, которые мы, депутаты, проводим в рамках направления «Экономика развития» народной программы партии, понял, что хочу интегрировать в проект собственную идею», - поделился парламентарий в своем аккаунте «ВКонтакте».

По словам Иванова, очень часто на таких встречах старшеклассники спрашивают о том, как заработать в летнее время, они помимо лекции требуют практических знаний.

«И я их отлично пониманию - предложений на рынке труда для подростков не так много, в этом возрасте каждый стремится к самостоятельности. В рамках этого проекта или другого, мы обязаны поддерживать в нашей молодежи стремление честно, благодаря знаниям, труду зарабатывать, предпринимать!», - добавил он.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», урок для студентов Политехнического колледжа в Мамадышском районе депутат провел с Кудратом Камаловым.

«Он переехал в Казань из Китая, сопровождает инвестиционные проекты, в том, числе и те, которые мы планируем реализовать в Мамадышском районе. Кудрат, как и я, практик, поэтому подготовил для студентов рабочую инструкцию по тому, как заработать первый капитал на китайских маркетплейсах. Сотрудничество между Китаем и нашей страной все более тесное. Я думаю, что тема актуальная», - заключил Иванов.