Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов проверил, как идет восстановление Рубежного в ЛНР

В новых российский регионах будут реализованы 50 федеральных программ, которые затрагивают ключевые сферы жизнедеятельности. Об этом во время рабочего визита в ЛНР заявил депутат Государственной Думы от Республики Татарстан Ильдар Гильмутдинов.

Фото: © «Татар-информ»

6 сентября народный избранник побывал в Рубежном. В сопровождении вице-премьера Евгения Варакина Ильдар Гильмутдинов познакомился с жизнью освобожденного города.

В первую очередь высокопоставленный гость посетил местную администрацию, а также провел встречу с руководством города. Во время совещания депутат, который назначен куратором подшефных Татарстану городов от Госдумы, в подробностях раскрыл перспективы развития Рубежного и его восстановления благодаря федеральным программам.

Также на совещании с руководством Рубежного обсуждались проблемы ЖКХ, подготовка жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону, ремонт многоквартирных домов.

Фото: © «Татар-информ»

Во второй половине дня в Рубежном Ильдар Гильмутдинов встретился с трудовым коллективом «больничного городка».

«Здравоохранение, наравне с образованием, является приоритетным направлением при интеграции города Рубежный в федеральные программы, которые будут реализованы в ближайшие годы в вашем городе», – отметил в ходе встречи с медиками Ильдар Гильмутдинов.

Народный избранник рассказал врачам о том, как национальные проекты, на примере Республики Татарстан, отражаются на качестве жизни простых людей.

В заключении своего визита в Рубежное Ильдар Гильмутдинов ознакомился с работой местного гуманитарного центра.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.