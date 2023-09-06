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Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов проверил, как идет восстановление Рубежного в ЛНР
В новых российский регионах будут реализованы 50 федеральных программ, которые затрагивают ключевые сферы жизнедеятельности. Об этом во время рабочего визита в ЛНР заявил депутат Государственной Думы от Республики Татарстан Ильдар Гильмутдинов.
6 сентября народный избранник побывал в Рубежном. В сопровождении вице-премьера Евгения Варакина Ильдар Гильмутдинов познакомился с жизнью освобожденного города.
В первую очередь высокопоставленный гость посетил местную администрацию, а также провел встречу с руководством города. Во время совещания депутат, который назначен куратором подшефных Татарстану городов от Госдумы, в подробностях раскрыл перспективы развития Рубежного и его восстановления благодаря федеральным программам.
Также на совещании с руководством Рубежного обсуждались проблемы ЖКХ, подготовка жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону, ремонт многоквартирных домов.
Во второй половине дня в Рубежном Ильдар Гильмутдинов встретился с трудовым коллективом «больничного городка».
«Здравоохранение, наравне с образованием, является приоритетным направлением при интеграции города Рубежный в федеральные программы, которые будут реализованы в ближайшие годы в вашем городе», – отметил в ходе встречи с медиками Ильдар Гильмутдинов.
Народный избранник рассказал врачам о том, как национальные проекты, на примере Республики Татарстан, отражаются на качестве жизни простых людей.
В заключении своего визита в Рубежное Ильдар Гильмутдинов ознакомился с работой местного гуманитарного центра.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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