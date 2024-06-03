Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутат Госдумы и волонтеры СВО устроили в Нижнекамске детский праздник
По инициативе Госдумы Айдара Метшина и волонтеров для детей участников СВО на парашютной вышке прошли праздничные мероприятия, также праздник прошел и в приюте «Балкыш».
Все желающие могли проверить свою меткость и пострелять из пневматической винтовки. Но прежде дети прошли инструктаж от представителей молодежного движения «Форпост». «Вот это мушечка должна соединиться. И нажимаешь на спусковой крючок», — показывал ребятам активист.
Также дети смогли рассмотреть боевые трофеи, привезенные с мест раскопок поисковым отрядом «Нефтехимик». Фляги, каски, элементы разрывных устройств — всё лежало в земле со времен Великой Отечественной войны.
Были представлены и небоевые образцы современного оружия. Детям было особенно интересно потрогать и подержать в руках оружие.
«Всё сделано для детей, чтобы война была не только войной. Дети должны жить и радоваться нашему мирному небу. Их отцы и братья помогают и добиваются этой Победы», — рассказал председатель союза добровольцев Донбасса, член «Боевого братства» Нижнекамска Игорь Фильчегов.
Ребята могли пообщаться с бойцами СВО и ветеранами. Цель мероприятия — воспитать в детях чувство патриотизма, сплоченности, гордость за своих героев.
В День защиты детей не оставили без внимания и детей, которые вынуждено пребывают в социальном приюте «Балкыш».
«Мы желаем, чтобы вы были счастливы и здоровы. Чтобы всегда были в хорошем настроении. Наступили каникулы, хорошо проведите это время. Наберитесь хороших эмоций и учитесь дальше», — пожелал депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин.
Для ребят выступали аниматоры, проводились шоу-программа, игры и конкурсы. Центр посетил вокальный коллектив из Москвы «Кватро». Сейчас музыканты находятся на гастролях в честь 20-летия группы, в свободный от концертов день они решили встретиться с ребятами, которым очень нужно внимание.
В завершение мероприятия каждый ребенок получил подарок от Айдара Метшина и приглашенных гостей.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»