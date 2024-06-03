Депутат Госдумы и волонтеры СВО устроили в Нижнекамске детский праздник

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По инициативе Госдумы Айдара Метшина и волонтеров для детей участников СВО на парашютной вышке прошли праздничные мероприятия, также праздник прошел и в приюте «Балкыш».

Все желающие могли проверить свою меткость и пострелять из пневматической винтовки. Но прежде дети прошли инструктаж от представителей молодежного движения «Форпост». «Вот это мушечка должна соединиться. И нажимаешь на спусковой крючок», — показывал ребятам активист.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также дети смогли рассмотреть боевые трофеи, привезенные с мест раскопок поисковым отрядом «Нефтехимик». Фляги, каски, элементы разрывных устройств — всё лежало в земле со времен Великой Отечественной войны.

Были представлены и небоевые образцы современного оружия. Детям было особенно интересно потрогать и подержать в руках оружие.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Всё сделано для детей, чтобы война была не только войной. Дети должны жить и радоваться нашему мирному небу. Их отцы и братья помогают и добиваются этой Победы», — рассказал председатель союза добровольцев Донбасса, член «Боевого братства» Нижнекамска Игорь Фильчегов.

Ребята могли пообщаться с бойцами СВО и ветеранами. Цель мероприятия — воспитать в детях чувство патриотизма, сплоченности, гордость за своих героев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В День защиты детей не оставили без внимания и детей, которые вынуждено пребывают в социальном приюте «Балкыш».

«Мы желаем, чтобы вы были счастливы и здоровы. Чтобы всегда были в хорошем настроении. Наступили каникулы, хорошо проведите это время. Наберитесь хороших эмоций и учитесь дальше», — пожелал депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для ребят выступали аниматоры, проводились шоу-программа, игры и конкурсы. Центр посетил вокальный коллектив из Москвы «Кватро». Сейчас музыканты находятся на гастролях в честь 20-летия группы, в свободный от концертов день они решили встретиться с ребятами, которым очень нужно внимание.

В завершение мероприятия каждый ребенок получил подарок от Айдара Метшина и приглашенных гостей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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