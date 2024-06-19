Депутат Госдумы и сотрудники «Татмедиа» приобрели ретранслятор для бойцов СВО

Бойцы спецоперации, несущие службу в артиллерийском дивизионе 1-й Славянской бригады, обратились к татарстанцам с просьбой помочь приобрести ретранслятор. Один из артиллеристов с позывным Бурбон — житель Казани родом из Нижнекамска. Сейчас он находится в отпуске.

«Мы служим на авдеевском направлении. Ретранслятор нужен для обеспечения связи на больших расстояниях, свыше 30 километров, между разведкой и артиллерией», — отметил Бурбон.

Ретранслятор с большим диапазоном, а именно такой нужен бойцам, вещь недешевая. Поэтому был объявлен сбор.

На просьбу о помощи откликнулся депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, он выделил большую часть необходимой суммы. В сборе также приняли участие сотрудники Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», АО «Татмедиа» и просто неравнодушные люди из Казани и Нижнекамска.

Сегодня ретранслятор был приобретен в Москве, на следующей неделе его доставят на передовую.

«Мы благодарны нашим землякам за поддержку. Спасибо, Татарстан! Наша республика всегда помогает. К нам часто приезжают „Добровольцы Донбасса“ из Нижнекамска, привозят гуманитарку и вообще всё, что просим. Скучаем по дому и верим, что скоро вернемся с победой!» — поделился Бурбон.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото и видео предоставлены бойцом под позывным Бурбон.