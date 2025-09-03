Депутат Госдумы Горелкин: Мессенджер MAX не ведет скрытую слежку через камеры

Национальный мессенджер MAX не ведет скрытого наблюдения и обращается к веб-камере только по запросу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Естественно, национальный мессенджер не ведет скрытую слежку и обращается к веб-камере лишь по запросу пользователя», – отметил депутат.

Поводом для обсуждения стали сообщения в сети о том, что приложение якобы использует камеры пользователей без их ведома. Как пояснил Горелкин, эта версия появилась после публикации анонимного комментария, связанного с предупреждением антивирусной программы.

«Но подавалось все это в медиаполе чуть ли не как экспертное мнение или результат кибербез-исследования. Конечно, дополнительное распространение эта история получила, поскольку эксплуатировалась классическая интернет-фобия о слежке через веб-камеру», – добавил он.

По словам депутата, речь шла о программной ошибке: фактчекеры нашли жалобу в техподдержку, датированную ноябрем 2024 года. Антивирус выдавал аналогичные предупреждения и в отношении других приложений, включая Skype, Viber и Nvidia Broadcast.

«Служба поддержки признавала эту проблему и обещала ее исправить в ближайшем релизе. Скорее всего, автор нашумевших скриншотов просто не обновил свой антивирус до актуальной версии», – пояснил Горелкин.