Депутат Госдумы Фаррахов: Конституция РТ стала инструментом достижения успеха республики

Айрат Фаррахов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конституция Татарстана — один из главных инструментов в достижении сегодняшнего признанного успеха республики как на международной арене, так и внутри РФ. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Основной закон Республики Татарстан разрабатывался, всенародно обсуждался в самые тяжелые времена, в период распада Советского Союза. Это было большой трагедией для всех людей, которые жили на территории СССР. И сейчас мы это можем оценить в полной мере», – сказал Фаррахов «Татар-информу».

Парламентарий напомнил, что в те времена был высоким риск возникновения межрелигиозных конфликтов.

«Конституция Татарстана стала правовым инструментом, благодаря которому удалось преодолеть все разногласия и создать благоприятную среду для развития всех наций и народностей, проживающих на территории РТ», – добавил он.

Также основной закон, по словам Фаррахова, заложил основы для экономического роста.

«И мы видим уже по прошествии более чем 30 лет эти два главных аргумента сработали и сработали очень эффективно», – заключил депутат.

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон республики был принят 6 ноября 1992 года.