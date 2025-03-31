Депутат Госдумы дал советы, как сэкономить на коммунальных услугах

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал о нескольких способах, которые помогут значительно снизить расходы на коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

Одним из самых эффективных методов является установка энергосберегающих ламп. Светодиодные лампы стоят дороже обычных, но потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Замена всех лампочек в доме может сократить затраты на электричество в четыре раза.

Также Колунов отметил, что плата за воду – еще одна значительная статья расходов. В этом случае он порекомендовал приобрести посудомоечную машину, которая расходует в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды вручную.

Кроме того, депутат подчеркнул важность энергоэффективности бытовой техники. Современные приборы разделены на классы энергоэффективности от A до G, и предпочтительнее выбирать технику класса А, которая потребляет меньше всего энергии. Также стоит отключать электроприборы от сети, когда они не используются – это поможет избежать лишних затрат на электроэнергию.