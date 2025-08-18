Депутат Чаплин объяснил, как декретный отпуск влияет на размер пенсии

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Наличие перерывов в трудовой деятельности не всегда влияет на пенсионные права — особенно если речь идёт об отпуске по уходу за ребёнком. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Эксперт разъяснил, что размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов: длительности страхового стажа, количества пенсионных баллов, которые начисляются в зависимости от уровня заработной платы, а также возраста выхода на пенсию.

«Необходимо чётко различать страховой и трудовой стаж. В страховой стаж включаются только те периоды, за которые работодатель уплачивал страховые взносы. Однако есть исключения, установленные законом. В частности, декретный отпуск — время, когда родитель ухаживает за ребенком до достижения им трех лет, — засчитывается в страховой стаж, несмотря на то что в этот период работодатель, как правило, не перечисляет взносы», — отметил Чаплин.

Парламентарий также сообщил, что декретный отпуск не только не снижает пенсионные права, но и позволяет получить пенсионные баллы: за каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, за третьего и четвертого — по 5,4 балла (но не более 6 лет в общей сложности могут быть учтены).

Чаплин напомнил, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также матери-одиночки с малолетними детьми находятся под особой защитой закона: их нельзя уволить по инициативе работодателя.