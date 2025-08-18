В Госдуме сообщили, как повлияет на доходы россиян изменение расчета средней зарплаты

С 1 сентября в России вступает новый порядок расчёта средней зарплаты. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что с осени при расчёте будут учитываться не только премии, но и другие выплаты работникам. Изменится и схема расчёта среднего заработка для выходного пособия. О том, сможет ли повлиять такая инициатива на зарплаты граждан и что может измениться от нововведений «Татар-информу» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, измениться расчет выходного пособия. Если раньше он учитывался в календарных днях, то сейчас будет учитываться в рабочих.

«В этом году у нас 247 рабочих дней, общий расчет среднего дневного заработка будет умножаться на 20,33. Расчет отпусков не поменяется, они будут умножаться на количество конкретных дней отпуска. Если трудящемуся положено 14 календарных дней отпуска, то средний дневной заработок будет умножаться на 14», – сказала депутат.

На зарплаты подобная инициатива никак не повлияет.

«Выше или ниже они не станут. Сохранится лишь расчет себестоимости дневного заработка, но изменится расчет выходного пособия» – сказала Бессараб.