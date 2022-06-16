Депутат Госдумы: Башар Асад пообещал немедленно начать процедуру признания ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад пообещал в ближайшее время признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи с сирийским лидером.

«Вышел со встречи с Президентом Сирии. Башар Асад поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части Донецкой республики. А меня лично — с освобождением моего родного Мариуполя. Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР», — написал Саблин.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слухи о возможном признании ДНР со стороны Сирии «небезосновательны».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал два указа, о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и два договора — о дружбе и взаимопомощи. Вскоре после этого, 24 февраля, он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.