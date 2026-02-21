Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил своим помощником участника специальной военной операции Марата Шагалеева из Тукаевского района. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

По словам Иванова, накануне Дня защитника Отечества он встретился с участниками СВО и рассказал об одном из них – Марате Шагалееве. Депутат отметил, что тот почти два года защищал интересы и границы страны, проявляя мужество и стойкость.

После тяжелого ранения боец был комиссован в августе 2025 года, однако продолжил службу: сейчас он работает в Росгвардии начальником группы оперативного реагирования по борьбе с беспилотниками и занимается обеспечением безопасности.

До начала СВО Шагалеев занимался предпринимательством. По информации депутата, он принял решение отправиться на фронт, поскольку не смог оставаться в стороне от происходящего.

Иванов подчеркнул, что такие люди нужны стране, и сообщил, что принял Марата Шагалеева в число своих помощников. Он добавил, что совместная работа будет направлена на поддержку защитников и улучшение качества жизни граждан.