Депутат Госдумы Аксаков предостерег россиян от скупки долларов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россиянам на данный момент не стоит массово покупать доллары. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Отвечая на вопрос «РИА Новости» о целесообразности покупки американской валюты, Аксаков коротко заявил: «На мой взгляд – нет».

Депутат подчеркнул, что доллар используется как инструмент политического давления. «Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте», – добавил он.