Депутат Госдумы Аксаков предостерег россиян от скупки долларов
Россиянам на данный момент не стоит массово покупать доллары. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Отвечая на вопрос «РИА Новости» о целесообразности покупки американской валюты, Аксаков коротко заявил: «На мой взгляд – нет».
Депутат подчеркнул, что доллар используется как инструмент политического давления. «Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте», – добавил он.