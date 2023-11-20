Депутат Госдумы Айрат Фаррахов подготовил изменения в закон об абортах

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов предложил изменить закон об абортах в России. Как сообщает корреспондент газеты «Республика Татарстан», в ближайшее время в российском правительстве обсудят предложения парламентария.

По мнению Фаррахова, категорически запрещать аборты в стране не нужно, но в этом вопросе следует учитывать мнение обоих будущих родителей. Также необходимо узнать мнение родителей будущей мамы, если беременная девушка несовершеннолетняя.

Парламентарий подчеркнул, что все осознают необходимость совершенствовать закон. Однако менять его надо так, чтобы он в итоге был одобрен избирателями, комментирует Фаррахов.

Напомним, ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила разрешить врачам отказывать женщинам в аборте. По мнению спикера, женщин надо сподвигнуть родить ребенка.