Депутат Госдумы Айдар Метшин встретится в Нижнекамске с местными единороссами

Завтра, 23 декабря, депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин встретится с представителями первичных отделений партии «Единая Россия» в 28-м Нижнекамском избирательном округе.

Беседа состоится в Нижнекамске, в Доме советов. Начнется она в 13 часов. Айдар Метшин с 2006 по 2021 год возглавлял Нижнекамский район РТ.

Поручение депутатам провести встречи с первичными отделениями партии в избирательных округах в период региональной недели с 23 по 29 декабря дал ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.