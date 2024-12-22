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Депутат Госдумы Айдар Метшин встретится в Нижнекамске с местными единороссами
Завтра, 23 декабря, депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин встретится с представителями первичных отделений партии «Единая Россия» в 28-м Нижнекамском избирательном округе.
Беседа состоится в Нижнекамске, в Доме советов. Начнется она в 13 часов. Айдар Метшин с 2006 по 2021 год возглавлял Нижнекамский район РТ.
Поручение депутатам провести встречи с первичными отделениями партии в избирательных округах в период региональной недели с 23 по 29 декабря дал ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.
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