Депутат Госдумы Айдар Метшин провел урок «Разговоры о важном» в Нижнекамске

Депутат Государственной Думы России Айдар Метшин провел встречу с восьмиклассниками лицея №38, который был построен и открыт в Нижнекамске в этом году. Первого сентября сюда пришли почти 1,5 тыс. учеников, которые собираются в будущем работать в нефтехимической отрасли. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Вся параллель восьмых классов собралась в актовом зале лицея, чтобы поговорить с депутатом и задать ему вопросы. Метшин рассказал школьникам, как устроен российский парламент, какими полномочиями и функциями обладают Совет Федерации и Государственная Дума.

На организации работы нижней палаты Федерального Собрания бывший мэр Нижнекамска остановился более подробно. Он рассказал, как возникают законодательные инициативы и как они становятся законами. Эти знания могут пригодиться школьникам, которые на уроках обществознания проходят устройство государства и общества.

По мнению депутата, внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые ввели в российских школах с этого учебного года, нужны, чтобы рассказывать детям об основополагающих ценностях гражданина России.

Айдар Метшин посоветовал восьмиклассникам выбрать в жизни дело по душе, совершенствоваться в избранной профессии и приносить пользу республике, в которой они живут, и стране в целом.

«А пока эти ребята на пути становления, свою гражданскую позицию и преданность родному краю они могут демонстрировать в простых, но очень важных вещах. Учась и постигая науки, они уже вносят вклад в интеллектуальное развитие нашего государства; изучая национальные праздники и активно участвуя в них, сохраняют культуру нашей страны; вступая в волонтерское движение или самостоятельно оказывая посильную помощь нуждающимся, сохраняют и преумножают духовные ценности нашего народа — уважение, терпимость, сопереживание», — подытожил депутат.