Депутат Горячева предложила установить аудиофиксацию в роддомах

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила зампреду Правительства Татьяне Голиковой письмо с инициативой обязать роддома устанавливать аудиофиксацию в родильных залах. Об этом сообщает ТАСС.

В письме Горячева предложила внедрить систему звукозаписи, аналогичную «черным ящикам» в самолетах, которая будет фиксировать звуковую обстановку во время родов.

Горячева уточнила, что записи должны храниться не менее года на независимом сервисе, не подчиняющемся Министерству здравоохранения или конкретным медицинским учреждениям.

Основная цель инициативы – создать объективный инструмент для защиты прав как медицинского персонала, так и рожениц при спорных ситуациях или конфликтных вопросах. Депутат добавила, что аудиозаписи позволят при обвинениях в некорректном поведении получить доказательную базу и объективно восстановить ход событий.